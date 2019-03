Liðið er í fjórða sæti og rak óvænt þjálfarann: ,,Við erum brandari“

Stuðningsmenn West Bromwich Albion eru bálreiðir í dag eftir tilkynningu frá félaginu.

West Brom spilaði við botnlið Ipswich Town í dag en leikurinn var í ensku Championship-deildinni.

West Brom tókst ekki að vinna Ipswich í dag en leiknum lauk með 1-1 jafntefli á the Hawthorns.

Gengi West Brom hefur þó verið gott á tímabilinu og situr liðið í fjórða sæti næst efstu deildar.

Liðið er sjö stigum á undan Bristol City sem er fyrir utan umspilssætin þrjú. WBA er því í ansi góðri stöðu.

Þrátt fyrir það ákvað félagið að reka þjálfara sinn Darren Moore eftir leikinn í dag sem kom mörgum á óvart.

Moore er fyrrum leikmaður liðsins og er mjög vinsæll en hann tók við liðinu á síðustu leiktíð.

West Brom er án sigurs í síðustu þremur leikjum sínum sem reyndist nóg svo Moore fengi sparkið.

Shocking decision by #WBA to sack Darren Moore. They are still in promotion race. They are 4th. Shocking.

— Hussam (@iamhussamir) March 9, 2019