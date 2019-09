Van Dijk, Messi og Ronaldo bestu leikmenn heims hjá FIFA

FIFA hefur staðfest hvaða þrír leikmenn koma til greina sem leikmaður ársins, um er að ræða Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Virgil Van Dijk.

Van Dijk var kjörinn besti leikmaður Meistaradeildarinnar á síðustu leiktíð. Þar vann hann Messi og Ronaldo.

Messi og Ronaldo hafa sópa þessum verðlaunum af sér í rúm tíu ár, en það er nýr kóngur á veginum.

Van Dijk er líklegur til þess að vinna verðlaunin. Þá eru Jurgen Klopp, Pep Guardiola og Mauricio Pochettino tilnefndir sem besti þjálfarinn hjá FIFA. Klopp líklegur til afreka þar.

