Koulibaly skúrkur kvöldsins – Klaufalegt sjálfsmark sem kostaði stig

Kalidou Koulibaly reyndist skúrkur Napoli í kvöld er liðið mætti Juventus í ítölsku úrvalsdeildinni.

Koulibaly er einn besti varnarmaður Evrópu en hann gerði sig sekan um slæm mistök í kvöld.

Koulibaly skoraði sjálfsmark í uppbótartíma í kvöld en hann setti boltann í eigið net á 91. mínútu.

Það var ansi klaufalegt sjálfsmark en Koulibaly hitti boltann afar illa og fór hann í netið.

Hér má sjá markið.

Feel bad for Koulibaly, they were psyched to get the equaliser only this to happen pic.twitter.com/RPUDe1oNYp

— ONOME (@MeetOnome) 31 August 2019