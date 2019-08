Búið að draga í deildarbikarnum: Stórliðin fá auðveld verkefni

Það er búið að draga í þriðju umferð enska deildarbikarsins en nú fara stórliðin að taka þátt í keppninni.

Það eru engir stórleikir á dagskrá í næstu umferð og fá toppliðin öll frekar auðveld verkefni.

Manchester United fær heimaleik gegn Rochdale og spila grannarnir í Manchester City við Preston á útivelli.

MK Dons tekur á móti Liverpool, Chelsea fær Macclesfield/Grimsby í heimsókn, Arsenal spilar við Nottingham Forest og Tottenham heimsækir Colchester.

Hér má sjá dráttinn í heild sinni.

MK Dons vs Liverpool

Preston vs Manchester City

Burton vs Bournemouth

Portsmouth vs Southampton

Colchester vs Tottenham

Sheffield United vs Sunderland

Brighton vs Aston Villa

Watford vs Swansea

Oxford vs West Ham

Wolves vs Reading

Chelsea vs Grimsby/Macclesfield

Luton vs Leicester

Manchester United vs Rochdale

Sheffield Wednesday vs Everton

Crawley vs Stoke

Arsenal vs Nottingham Forest