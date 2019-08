Palace gerði grín að leikmanni United og sýndi tilþrif Zaha – Townsend alls ekki sáttur

Andros Townsend, leikmaður Crystal Palace, var óánægður með Twitter-færslu félagsins í dag.

Palace birti myndband af Wilfried Zaha, leikmanni liðsins, í leik gegn Manchester United um helgina.

Þar má sjá Zaha fara ansi illa með bakvörðinn Ashley Young sem leikur með United.

,,Hann dansaði vegna Wilf,“ stóð í færslu Palace og má sjá myndband af því þegar Zaha mætti Young.

Townsend endurbirti þessa færslu Palace og segir að Young eigi að fá hrós fyrir það að ná að lokum að koma í veg fyrir fyrirgjöfina.

Townsend segir að Young eigi skilið virðingu frekar að það sé gert grín að honum.

Þetta má sjá hér.

A 34 y/o ex winger vs one of the leagues best wingers…. he gets destroyed twice yet still manages to block the cross…. we should be applauding this not making fun of it #Respect https://t.co/AD5Nlyt7Mu

— Andros Townsend (@andros_townsend) 26 August 2019