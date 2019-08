VAR harkalega gagnrýnt – Sjáðu vítið sem Napoli fékk í kvöld

Napoli vann sigur á Fiorentina í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld en deildin er farin af stað á ný.

Það var boðið upp á stórskemmtilegan leik á Ítalíu en Napoli vann að lokum 4-3 útisigur.

Annað mark Napoli kom úr vítaspyrnu en Lorenzo Insigne skoraði af miklu öryggi.

Myndbandstæknin VAR er notuð í Serie A og er í raun ótrúlegt að þessi vítaspyrna hafi verið dæmd.

Dries Mertens kastaði sér í grasið í vítateignum og af einhverjum ástæðum var atvikið ekki skoðað aftur.

Sjón er sögu ríkari.

Wtf???!! HOW IS THIS A PENALTY

What a shame pic.twitter.com/GnArpGZc4H

— Mark Galliani (@ACMaruk) 24 August 2019