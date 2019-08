Enginn skilur hvernig VAR virkar – Hvernig fékk Chelsea ekki víti?

Eins og flestir vita þá er VAR komið til að vera í ensku úrvalsdeildinni og er það umdeild ákvörðun.

Myndbandstæknin VAR hefur gert það gott í öðrum deildum og var notað á HM síðasta sumar.

VAR hefur hins vegar farið brösuglega af stað á Englandi og virðist það vera mismunandi hvenær tæknin er notuð.

Nú skilur enginn neitt eftir atvik sem kom upp í leik Norwich og Chelsea í hádeginu í dag.

Cesar Azpilicueta, leikmaður Chelsea, var sparkaður niður í vítateig Norwich en ekkert var dæmt.

Martin Atkinson ákvað ekki að nýta sér VAR til að skoða brotið sem var ansi klaufalegt.

Chelsea vs Norwich (Away): Azpilicueta gets his knee whacked out in the penalty box by already yellow carded Stiepermann.

No VAR for the 4th game in a row.

The agenda is clear pic.twitter.com/wKE4bEanym

— Hamz (@EmersonEdition) 24 August 2019