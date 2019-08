Ennþá keppnisskap í Neville og Carragher: Sjáðu spretthlaup kvöldsins

Það styttist nú í fyrsta leik 3. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar en leikið er á Villa Park í kvöld.

Gylfi Þór Sigurðsson er í byrjunarliði Everton en Sky Sports mun sýna frá leiknum.

Þeir Jamie Carragher og Gary Neville eru í stúdíóinu hjá Sky en þeir sjá um að fjalla um viðureignina.

Fyrir leikinn í kvöld ákváðu félagarnir að fara í spretthlaup á grasinu á Villa Park.

Um er að ræða tvo fyrrum atvinnumenn sem voru kannski aldrei þekktir fyrir hraða sinn.

Eins og sjá má hér fyrir neðan þá hafði Carragher betur en þó munaði ansi litlu.

Ahead of Friday Night Football, Jamie Carragher and Gary Neville had a race across the pitch. 😂🏃‍♂️ @Carra23 @GNev2 pic.twitter.com/WCXJakWN2w

— SPORTbible (@sportbible) 23 August 2019