Reiður Rooney er aldrei langt frá forsíðunum – Fékk beint rautt fyrir ‘árás’

Wayne Rooney, leikmaður DC United, gaf það út fyrr á þessu ári að hann væri á leið til Derby County.

Rooney mun hefja feril sinn hjá Derby í janúar og klárar tímabilið með DC í Bandaríkjunum.

Rooney hefur verið algjör skepna síðan hann gaf það út að hann væri á förum og virkar mjög reiður.

Englendingurinn var brjálaður í leik á dögunum og lét fjórða dómara á hliðarlínunni heyra það.

Í nótt fékk Rooney svo beint rautt spjald fyrir að gefa leikmanni New York Red Bulls olnbogaskot.

Eins og sjá má þá var spjaldið verðskuldað.

Rooney has been “something else” since announcing he’s leaving. #DCU #MLS pic.twitter.com/TEB9y5yF8J

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) August 22, 2019