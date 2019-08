Lukaku enn of þungur og fær líklega ekki að spila

Romelu Lukaku, leikmaður Inter Milan, mun líklega ekki taka þátt í fyrsta deildarleik liðsins í næstu viku.

Þetta segir blaðamaðurinn Tancredi Palmeri en hann segir að Lukaku sé enn of þungur til að fá að spila með Inter.

Antonio Conte, stjóri Inter, skipaði Lukaku að losna við aukakílóin í sumar eftir að hafa komið frá Manchester United.

Lukaku var 104 kíló er hann mætti á San Siro en Conte vill ekki sjá hann í þyngd yfir 100 kílóum.

Inter byrjar deildina á mánudaginn gegn Lecce og verður Lukaku líklega ekki í hóp.

So it appears @GNev2 had the right inside info: Lukaku showed up at Inter weighting 104kg, and has yet to get within 100kg as requested.

Being still out of shape, he will likely miss first official Serie A game next week

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 17 August 2019