Gjafmildur Lingard reddaði málunum

Jesse Lingard, leikmaður Manchester United, kom áhugamannaliði á Englandi á óvart um helgina.

Lingard undirbýr sig nú fyrir leik á mánudaginn en United heimsækir þá Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

Utandeildarliðið Whalley Range AFC fékk óvænta heimsókn frá stórstjörnunni um helgina.

Tímabilið hjá Whalley Range er að hefjast og ákvað Lingard að mæta á svæðið með æfingabúnað fyrir komandi leiktíð.

Lingard mætti með treyjur, bolta og fleira fyrir leikmenn liðsins sem fengu svo mynd af sér með kappanum.

Fallega gert.

Big surprise tonight as @JesseLingard came down to the ground with coats, T’s and much more needed items for the team. Ready to start the new season. Unbelievable gesture @JLingz #Grassroots pic.twitter.com/xx2E92Wbb2

— Whalley Range afc (@WRAFC1stTeam) 15 August 2019