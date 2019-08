Paulo Dybala skoraði stórkostlegt mark í dag er Juventus spilaði æfingaleik á Ítalíu.

Dybala er orðaður við brottför frá Juventus þessa dagana en hann var talinn vera á leið til Englands í sumar.

Manchester United og Tottenham sýndu Dybala áhuga en ekkert varð úr þeim skiptum að lokum.

Juventus vann Triestina 1-0 í æfingaleik í dag og skoraði Dybala eina mark leiksins.

Eins og sjá má þá var það magnað.

An even better angle. Dreamy. pic.twitter.com/abVOOAr882

— BSN (@BallStreet) 17 August 2019