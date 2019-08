Líklegt að Liverpool losi sig við Lovren á næstu dögum

Líkur eru á að Dejan Lovren muni yfirgefa Liverpool á næstu dögum, Roma reynir að kaupa hann.

Jurgen Klopp hefur gefið grænt ljós á það að Lovren verði seldur, hann er fjórði kostur í hjarta varnarinnar í dag.

Virgil van Dijk er fyrsti maður á blað og Joes Gomez kemur þar á eftir, Joel Matip var svo á bekknum í fyrstu umferð.

Lovren var ekki í hóp en Liverpool vill fá í kringum 15 milljónir punda fyrir miðvörðinn frá Króatíu.

Félagaskiptaglugginn á Englandi hefur lokað en aðrar deildir halda honum opnum, út mánuðinn.

Roma are in talks with Liverpool over a deal to sign defender Dejan Lovren, Sky Sports News understands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2019