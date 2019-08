Cesc Fabregas fékk rautt spjald fyrir þetta – Mjög umdeildur dómur

Cesc Fabregas fékk að líta beint rautt spjald í gær er lið Monaco mætti Lyon í frönsku úrvalsdeildinni.

Fabregas fékk sjaldið á 30. mínútu leiksins og vann Lyon að lokum öruggan 3-0 útisigur.

Það er mikið rætt um þetta spjald Fabregas en hann fékk uphhaflega gult spjald en því var breytt í rautt.

Fabregas virtist aðeins rétt snerta leikmann Lyon en það reyndist nóg til að gefa honum rautt.

Dæmi nú hver fyrir sig.

Cesc Fabregas just got sent off after just 30 minutes into the new season with AS Monaco. VAR changed the decision from a yellow card to a red.

What do you all think is that a red card? pic.twitter.com/DEGsqqmrVt

