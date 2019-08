Sjáðu markið sem Messi skoraði – Valið það besta á árinu

Lionel Messi skoraði mark ársins í keppnum UEFA en þetta var staðfest í dag.

Markið var heldur betur fallegt en það kom beint úr aukaspyrnu í leik gegn Liverpool í Meistaradeildinni.

Messi smellhitti boltann af löngu færi og átti Alisson Becker ekki möguleika í marki Liverpool.

Markið má sjá hér.

Lionel Messi’s insane pinpoint free-kick goal against Liverpool has been voted as the Champions League goal of the season. 👏🎩

🎥 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/MYaRahaP06

— 433 (@official433) 9 August 2019