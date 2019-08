Zaha með læti og hefur farið fram á sölu

Wilfriez Zaha leikmaður Crystal Palace er afar ósáttur með að félagið hafi hafnað 70 milljóna punda tilboði í sig.

Zaha er það pirraður að hann hefur lagt fram beiðni um sölu, hann vill komast burt áður en glugginn lokar.

Everton bauð 70 milljónir punda og Cenk Tosun og James McCarthy í hann.

Zaha telur verðmiðann sem Palace setur á sig, ekki eðlilegan. Félagið vill 80 milljónir punda.

Zaha var á óskalista Arsenal fyrr í sumar en félagið fór í burtu vegna verðmiðans.

Félagaskiptaglugginn lokar á Englandi á morgun og ólíklegt er að Zaha fái skipti sín í gegn

