Manchester United hefur hafnað tilboði frá Everton i Chris Smallng, félagið vildi fá hann að láni.

Spilatími Smalling gæti orðið minni en áður eftir komu Harry Maguire til félagsins.

Smalling gerði nýjan samning við United á síðustu leiktíð.

Everton er að reyna að styrkja lið sitt og hefur félagið boðið 30 milljónir punda í Alex Iwobi, sóknarmann Arsenal.

