Sky: David Luiz við það að ganga í raðir Arsenal

David Luiz er að semja við lið Arsenal en hann mun ganga í raðir félagsins fyrir gluggalok á morgun.

Sky Sports fullyrðir þessar fregnir en Luiz fór óvænt fram á sölu fyrr í dag og vill komast burt.

Brassinn telur að hann verði í varahlutverki undir stjórn Frank Lampard og vill því fara til Arsenal sem hefur áhuga.

Sky segir að Arsenal sé við það að kaupa Luiz og mun hann kosta félagið átta milljónir punda.

Ljóst er að Chelsea getur ekki keypt mann í stað Luiz enda félagið í félagaskiptabanni.

Chelsea centre back David Luiz expected to join Arsenal before transfer window closes at 5pm tomorrow

