Sjáðu frábært mark Hazard: Opnaði markareikninginn fyrir Real Madrid

Eden Hazard er búinn að opna markareikninginn fyrir spænska stórliðið Real Madrid.

Hazard kom til Real frá Chelsea í sumar en hann var lengi einn allra besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar.

Það var hans draumur að spila fyrir risalið Real sem borgaði um 90 milljónir punda fyrir Belgann í sumar.

Hazard skoraði frábært mark fyrir Real í dag en liðið leikur við RB Salzburg í æfingaleik.

Markið má sjá hér.

Eden Hazard has just scored his first goal in a Real Madrid shirt and what a goal it is. Screamer!🔥🔥 pic.twitter.com/OjxjXAA6rz

