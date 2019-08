David Luiz reynir að komast til Arsenal

David Luiz, miðvörður Chelsea er að reyna að komast til Arsenal ef marka má tíðindi dagsins.

L´Equipe í Frakklandi segir frá en Arsenal er að leita sér að miðverði. Félagi hefur leitað mikið og skoðar þann kost að fá Luiz.

Luiz telur sig ekki vera öruggan með sæti í liði Chelsea undir stjórn Frank Lampard.

Félagaskiptaglugginn á Englandi lokar á morgun og verður mikið fjör næstu klukkutímana.

