Fullyrt að Coutinho sé að fara til Arsenal

Samkvæmt L´Equipe þá er Philippe Coutinho að ganga í raðir Arsenal á láni.

Barcelona reynir að selja Coutinho til að fjármagna kaup á Neymar frá PSG.

Eitt og hálft ár er síðan Barcelona borgaði 142 milljónir punda fyrir Coutinho, hann kom þá frá Liverpool.

Coutinho hefur lítið getað hjá Barcelona og hefur félagið áhuga á að losa hann.

Líklegt er að Arsenal þurfi að borga talsverða upphæð til að fá Coutinho á láni en talað hefur verið um rúmar 20 milljónir punda.

Philippe Coutinho is set to join Arsenal on loan from Barcelona, according to L'Equipe 😱 pic.twitter.com/nkaXXpSWaa

— Goal (@goal) August 6, 2019