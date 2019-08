Arsenal hefur staðfest sölu sína á Laurent Koscielny til Bordeaux í Frakklandi.

Koscielny hefur ólmur viljað losna frá Arsenal og fara heim til Frakklands.

Bordeaux borgar rúamr 4 milljónir punda fyrir Koscielny.

Hann neitaði að fara með í æfingaferð félagsins, hann vildi fara og fær það nú í gegn.

Laurent Koscielny is leaving us to join Ligue 1 side Bordeaux

— Arsenal (@Arsenal) August 6, 2019