Lukaku fór ekki með United í síðasta leik fyrir mót

Romelu Lukaku ferðaðist ekki með Manchester United til Wales í dag, liðið leikur gegn AC Milan á morgun.

Lukaku er að öllum líkindum að fara frá félaginu, félagið reynir að skipta á honum og Paulo Dybala.

Lukaku hefur ekki spilað neitt á undirbúningstímabilinu vegna þess.

Matteo Darmian er einng fjarverandi en félagið vonast til þess að selja hann á næstu dögum. Um er að ræða síðasta æfingaleik United fyrir tímabilið.

Hópur United:

David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.

