Hörmungar Malcom í Barcelona á enda

Barcelona hefur staðfest sölu sína á Malcom til Zenit í Rússlandi. Kaupverðið er í kringum 40 milljónir evra.

Ár er síðan Malcom til Barcelona frá Frakklandi, þar fann hann sig aldrei.

Kantmaðurinn fer nú til Rússlands þar sem hann gerir fimm ára samning við Zenit

Malcom er 22 ára gamall en hann lék áður með Bordeaux, hann er frá Brasilíu en á eftir að spila fyrir A-landsliðið.

DONE DEAL: @zenit_spb have confirmed the signing of Malcom from Barcelona on a five-year contract for a reported fee of €40m. pic.twitter.com/Qhk2GQVr5F

— Squawka News (@SquawkaNews) August 2, 2019