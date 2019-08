Arnar Grétarsson nýr þjálfari Roeselare

View this post on Instagram

#VELKOMINNARNAR 📝 | Arnar Grétarsson (Reykjavik, 20 februari 1972) is de nieuwe hoofdtrainer van KSV Roeselare. Hij ondertekende een contract tot 30.06.2020. Vanmorgen maakte hij al uitvoerig kennis met de spelers en de club. Meer: http://bit.ly/2SRYnFA #oltegoare ✊