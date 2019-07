Fullyrðir að Arsenal hafi boðið 90 milljónir í Pepe – Napoli óttast það versta

Blaðamaðurinn Tancredi Palmeri greinir frá því í morgun að Arsenal sé búið að leggja fram tilboð í Nicolas Pepe, leikmann Lille.

Pepe er gríðarlega eftirsóttur leikmaður en hann er 24 ára gamall vængmaður Lille.

Napoli var talið vera að tryggja sér þjónustu leikmannsins en óttast nú það versta eftir tilboð Arsenal.

Palmeri segir að Arsenal bjóði samtals 90 milljónir evra í Pepe sem hefur skorað 35 deildarmörk í 74 leikjum fyrir Lille.

Hann var áður á mála hjá Angers og á að baki 15 landsleiki fyrir Fílabeinsströndina.

Arsenal have made a shambolic offer for Pépé!

– 80m€ to Lille!

– 5m€ per year to player!

– 10m€ commission!

So a total fee of 90m!

Napoli who was ahead now are fearing the worst

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 27 July 2019