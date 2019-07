Stuðningsmenn United óánægðir – Traðkaði á leikmanni liðsins

Stuðningsmenn Manchester United eru alls ekki ánægðir með miðjumanninn Moussa Sissoko þessa stundina.

Sissoko lék með liði Tottenham í gær sem tapaði 2-1 gegn United í æfingaleik.

Á 24. mínútu leiksins þá traðkaði Sissoko nokkuð hressilega á Daniel James, ungum leikmanni United.

James lá sárþjáður eftir á vellinum en Sissoko hélt áfram leik, eitthvað sem margir voru óánægðir með.

Hér má sjá atvikið.

Moussa Sissoko being a sh*t-house again and stamping on Dan James.

In a pre-season game as well 👀👀 pic.twitter.com/4AaSzDpOpd

— Sean Graham (@SPGBETTING) 25 July 2019