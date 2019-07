Sky segir að Arsenal reyni enn við þessa tvo leikmenn

Arsenal á Englandi er enn að reyna við bæði Kieran Tierney og Wilfried Zaha samkvæmt heimildum Sky Sports.

Arsenal hefur reynt við báða leikmenn í sumarglugganum en það hefur gengið erfiðlega.

Celtic hefur hafnað tveimur tilboðum Arsenal í Tierny sem spilar sem bakvörður.

Zaha er á mála hjá Crystal Palace og hefur félagið einnig hafnað tilboði frá Arsenal.

Sky segir að Arsenal ætli að reyna við leikmennina á ný áður en glugginn lokar í næsta mánuði.

Ljóst er að Arsenal þarf að bjóða hærri upphæð en Unai Emery, stjóri liðsins, er með takmarkað magn til leikmannakaupa.

Arsenal have not given up on signing Wilfried Zaha and Kieran Tierney and are still working on deals for both players, according to Sky Sources

