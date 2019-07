Benitez fór því hann fékk engan pening – Sky segir Bruce fá risaupphæð til að eyða

Sky Sports greinir óvænt frá því í kvöld að Steve Bruce, nýr stjóri Newcastle, muni fá háa upphæð til að eyða í sumar.

Rafael Benitez lét af störfum hjá Newcastle í sumar en samband hans og eigandans Mike Ashley var ekki gott.

Benitez kvartaði reglulega yfir því að fá ekki að eyða neinu í nýja leikmenn og fékk loksins nóg.

Sky segir nú að Bruce muni mögulega fá yfir 90 milljónir punda til að eyða í sumar.

Það eru fréttir sem koma mörgum á óvart og spyrja þau sig: Af hverju fékk Benitez ekki sömu buddu?

Ashley er alls ekki vinsæll hjá félaginu og vilja flestallir stuðningsmenn sjá hann selja og það strax.

💸💸💸 Newcastle head coach Steve Bruce could have more than £90m to spend this summer, Sky Sports News understands.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 17 July 2019