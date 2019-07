Sky: Tilboði Arsenal hafnað

Tilboði Arsenal í bakvörðinn Kieran Tierney hefur verið hafnað en Sky Sports greinir frá.

Tierney hefur lengi verið á óskalista Arsenal sem bauð 25 milljónir punda í skoska landsliðsmanninn.

Celtic hefur ekki áhuga á að selja Tierney og var ekki lengi að hafna tilboði Arsenal í annað sinn í sumar.

Fyrsta tilboð Arsenal hljóðaði upp á 15 milljónir punda en það seinna 25. Celtic tekur þá upphæð ekki í mál.

Óvíst er hvort Arsenal muni reyna aftur við Tierney en hann er talinn vera sáttur hjá sínu félagi.

