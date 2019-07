Sjáðu atvikið: Mahrez skoraði sigurmark á 95. mínútu og trylltist af gleði

Riyad Mahrez, leikmaður Manchester City, lék með landsliði Alsír gegn Nígeríu í Afríkukeppninni í kvöld.

Um var að ræða seinni undanúrslitaleik keppninnar en Alsír hafði að lokum betur, 2-1.

Það var Mahrez sem tryggði Alsír sigurinn í kvöld en hann gerði sigurmark liðsins á 95. mínútu leiksins.

Alsír fékk aukaspyrnu rétt fyrir utan teig og tók Mahrez hana og smellti knettinum í markmannshornið með frábæru skoti.

Mahrez trylltist eftir að hafa skorað markið og það skiljanlega. Liðið leikur við Senegal í úrslitum þann 19. júlí.

Atvikið má sjá hér.

Riyad Mahrez takes Algeria to the African Cup final with a last minute free-kick goal 🔥🔥pic.twitter.com/qNGmeCnapS

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 14 July 2019