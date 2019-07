Vill komast burt og birti umdeilt myndband á Twitter – Mun þetta virka?

Mario Lemina, leikmaður Southampton, hefur staðfest það að hann sé á förum frá félaginu í sumar.

Lemina var ekki valinn í æfingahóp Southampton en liðið er á leið til Austurríkis og mun æfa þar á undirbúningstímabilinu.

Lemina kom til Southampton fyrir tveimur árum en hann var áður hjá ítalska stórliðinu Juventus.

Hann missti af fjórum mánuðum á síðasta tímabili vegna meiðsla en er nú mættur sterkur til baka.

Lemina staðfesti það að hann væri að leita sér að nýju félagi og segist einnig vilja vera áfram á Englandi.

Ekki nóg með það heldur þá reynir Lemina sjálfur að vekja athygli annarra liða á samskiptamiðlum.

Miðjumaðurinn birti myndband af eigin tilþrifum á Twitter og segist ætla að berjast fyrir því að koma annað og í stærra lið.

I KNOW WHAT I CAN REACH AND I WILL FIGHT FOR IT ⚡️⚡️ #TonicLikeLeminade pic.twitter.com/nZ2BwOv7bj

— Mario Lemina (@LeminaM_13) 10 July 2019