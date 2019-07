Umdeild tækling Rooney: Fékk rautt spjald sem var tekið til baka

Wayne Rooney, leikmaður DC United, spilaði með liðinu í gær sem mætti FC Dallas í MLS-deildinni.

Rooney og félagar þurftu að sætta sig við 2-0 tap en hann lék allan leikinn fyrir liðið.

Englendingurinn fékk beint rautt spjald á 33. mínútu leiksins fyrir ansi groddaralega tæklingu.

Dómari leiksins ákvað hins vegar að skoða atvikið aftur með VAR og tók spjaldið til baka.

Rooney fékk þess í stað gult spjald en fólk virðist ekki vera sammála um það hvor dómurinn hafi verið réttur.

Dæmi nú hver fyrir sig.

Rooney gets a straight red then After VAR it gets reduced to a yellow? Now its just really taking the piss! 😤😤😤 pic.twitter.com/r1U7Ej9noZ

— BARRY (@Macsnioj) 5 July 2019