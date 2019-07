Juventus staðfestir endurkomu Buffon

Juventus á Ítalíu hefur staðfest það að markvörðurinn Gianluigi Buffon sé á leið aftur til félagsins.

Buffon hefur undanfarið ár leikið með Paris Saint-Germain í Frakklandi og tók þátt í 17 deildarleikjum á síðustu leiktíð.

Buffon er 41 árs gamall en hann á að baki 509 deildarleiki með Juventus eftir að hafa spilað með liðinu frá 2001 til 2018.

Juventus staðfesti það í morgun að markvörðurinn væri að skrifa undir á nýjan leik.

Ítalinn mun gera eins árs langan samning við Juventus og verður varamarkvörður á næstu leiktíð.

