Babel til Tyrklands

Ryan Babel hefur skrifað undir hjá Galatasaray í Tyrklandi, hann gerir þriggja ára samning við félagið.

Babel kom á frjálsri sölu til félagsins eftir að hafa verið hjá Fulham á síðustu leiktíð.

Babel gat yfirgefið Fulham frítt vegna þess að félagið féll úr ensku úrvalsdeildinni.

Babel er reyndur leikmaður en áður lék hann með Besiktas í Tyrklandi, hann mun nú leika fyrir erkifjendur þeirra.

Ryan Babel has signed for Turkish giants Galatasaray.

The Holland international was a free agent after walking away from his one-ear deal at Fulham following relegation to the Championship.

Babel has put pen to paper on a three-year deal.