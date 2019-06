Derby staðfestir að Lampard sé í viðræðum við Chelsea

Derby County hefur staðfest að félagið hafi gefið grænt ljós á að Frank Lampard, stjóri liðsins ræði við Chelsea.

Chelsea vill ráða Lampard sem stjóra liðsins, Maurizio Sarri lét af störfum í síðustu viku.

Lampard lék lengst af á ferli sínum með Chelsea en hann hefur aðeins þjálfað í eitt ár.

Búist er við að Jody Morris, sem var aðstoðarmaður Lampard hjá Derby fylgi honum til Chelsea.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.

— Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019