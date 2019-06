Juan Mata að gera nýjan samning við United: Eitt eða þrjú ár?

Juan Mata, leikmaður Manchester United er við það að framlengja samning sinn við félagið.

Samningur Mata er að renna út 1 júlí en hann hefur rætt við félagið síðustu vikur.

Miðlar erlendis eru ekki sammála um hvort Mata geri eins árs samning eða þriggja ára samning.

Mörgum þætti furðulegt að gefa Mata sem er 31 árs gamall, þriggja ára samning.

Búist er við að United staðfesti þessi tíðindi á næstu dögum.

