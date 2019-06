Goðsögn yfirgefur Chelsea: Töpuðu aldrei heimaleik þegar hann skoraði

Eden Hazard er orðinn leikmaður Real Madrid á Spáni en félagaskiptin voru staðfest í kvöld.

Hazard er keyptur til Real fyrir 100 milljónir evra en sú upphæð getur hækkað á næstu fimm árum.

Belginn gerði fimm ára samning við Real og er því samningsbundinn félaginu til ársins 2024.

Hazard yfirgefur Chelsea sem goðsögn en hann vann sex stóra titla með félaginu á sjö árum.

Það er mögnuð staðreynd að Chelsea tapaði aldrei heimaleik í ensku úrvalsdeildinni er Hazard skoraði.

Hazard skoraði í 41 heimaleik fyrir Chelsea en 36 af þeim unnust og fimm enduðu með jafntefli.

