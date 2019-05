Leikmaður Arsenal hágrét eftir skiptingu

Arsenal þurfti að sætta sig við ansi slæmt tap í kvöld er liðið mætti grönnum sínum í Chelsea.

Um var að ræða úrslitaleik Evrópudeildarinnar en Arsenal tapaði leiknum nokkuð illa, 4-1 í Baku.

Lucas Torreira byrjaði leikinn fyrir þá rauðu en var tekinn af velli er staðan var 3-0 fyrir Chelsea.

Úrúgvæinn var mjög sorgmæddur eftir skiptinguna og grét á varamannabekknum.

Úrslitin þýða það að Arsenal mun enn eina ferðina spila í Evrópudeildinni á næstu leiktíð en ekki Meistaradeildinni.

Torreira is crying in the bench 😢 pic.twitter.com/zbGlhwV97I

— Andres (@otfbravo) 29 May 2019