Villas-Boas er enn ungur að árum: Var að taka við Marseille

Marseille hefur ráðið Andre Villas-Boas til starfa, hann hefur mikla reynslu þrátt fyrir að vera aðeins 41 árs gamall.

Villas-Boas var einn efnilegasti þjálfari í heimi þegar hann tók við Porto árið 2010, Chelsea fékk hann til starfa ári síðar.

Villas-Boas var rekinn á sínu fyrsta tímabili með Chelsea og tók siðan við Tottenham. Hann var svo rekinn frá Spurs, á sínu öðru tímabili.

Síðan þá hefur Villas-Boas verið að þjálfa í Rússlandi og Kína, hann fær nú spennandi tækifæri með öflugt lið Marseille.

Our new era has begun.

André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss.

#WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg

— Olympique Marseille (@OM_English) May 28, 2019