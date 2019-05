Hörður sáttur með fyrsta tímabilið í Rússlandi: „Fannst við gera vel með ungan hóp“

,,Fyrsta tímabilið með CSKA á enda, þetta var gaman,“ skrifar Hörður Björgvin Magnússon, varnarmaður CSKA Moskvu í Rússlandi.

Landsliðsmaðurinn öflugi var að klára sitt fyrsta tímabil með CSKA, hann var lengst af í byrjunariði liðsins. Hörður skoraði í síðasta leik tímabilsins í gær. CSKA endaði í fjórða sæti deildarinnar, fimm stigum frá Meistaradeilarsæti.

,,Við náðum ekki að koma okkur í Meistaradeildina, sem lið fannst mér við gera vel með ungan hóp.“

,,Ég er spenntur fyrir næsta tímabilið og hvað gerist þar, ég vil þakka stuðningsmönnum CSKA fyrir magnaðan stuðning.“

Hörður heldur nú heim til Íslands en hann verður í stóru hlutverki í leikjum gegn Albaníu og Tyrklandi í næsta mánuði.

