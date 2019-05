Hlustaðu á frábæra ræðu Bowyer eftir magnaðan sigurleik

Lee Bowyer, stjóri Charlton á Englandi, hefur náð frábærum árangri með liðið síðan hann tók við á síðasta ári.

Bowyer og félagar eru á leið upp í næst efstu deild eftir dramatískan 2-1 sigur á Sunderland í dag.

Um var að ræða úrslitaleik um hvort liðið kæmist upp og sigraði Charlton með marki á 94. mínútu.

Bowyer var óvænt ráðinn til starfa fyrir þessa tímabil en hann var ráðinn tímabundið til að byrja með.

Hann hélt frábæra ræðu fyrir sína leikmenn eftir sigurinn í dag og má heyra hana hér fyrir neðan.

Lee Bowyer’s emotional post-match speech to his Charlton heroes after winning the League One play-off final brings a tear to our eye 😢️️pic.twitter.com/5XvzeI2MgF

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 May 2019