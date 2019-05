Tancredi Palmeri: Maurizio Sarri er nýr stjóri Juventus

Ítalski blaðamaðurinn Tancredi Palmeri greinir frá því í kvöld að Maurizio Sarri sé nýr stjóri Juventus á Ítalíu.

Palmeri þykir vera nokkuð áreiðanlegur blaðamaður en hann segir að Juventus sé búið að ná samkomulagi við Sarri.

Sarri hefur undanfarið ár þjálfað lið Chelsea en hefur nokkrum sinnum verið orðaður við brottför á tímabilinu.

Palmeri segir að Juventus hafi þrisvar reynt við Pep Guardiola hjá Manchester City en það gekk aldrei upp.

Þess í stað var leitað til Sarri og fullyrðir Palmeri að hann verði nýr knattspyrnustjóri liðsins.

Sarri mun þó líklega klára tímabilið með Chelsea en liðið á einn leik eftir, úrslitaleik Evrópudeildarinnar.

English article, all details with Chelsea exit strategy and Manchester City anger:https://t.co/qcBNIkP3bK

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 25 May 2019