Fékk sitt 12. rauða spjald og kveður svo eftir aðeins fjóra mánuði

Mario Balotelli er engum líkur en hann spilar í dag með liði Marseille í frönsku úrvalsdeildinni.

Balotelli kom inná í lokaleik frönsku deildarinnar í gær er Marseille vann 1-0 sigur á Montpellier.

Balotelli kom inná sem varamaður á 59. mínútu leiksins og fékk svo beint rautt spjald á 87. mínútu.

Ítalinn var að fá sitt 12. rauða spjald á ferlinum sem er ótrúlega hátt miðað við að hann sé framherji.

Svo í dag virtist Balotelli staðfesta það að hann væri á förum frá félaginu eftir aðeins fjóra mánuði!

Balotelli óskaði Marseille góðs gengis í framtíðinni og þakkaði fyrir sig á Instagram síðu sinni.

Balotelli on Instagram more or less confirming his OM exit after arriving 4 months ago. pic.twitter.com/oT8U4h32nX

— Mohammed Ali (@mohammedali_93) 25 May 2019