Gylfi fær nýjan markvörð til Everton: Danskur risi

Everton hefur gengið frá samningi við Jonas Lössl, markvörð Huddersfield en hann gengur í raðir félagsins 1. júlí.

Lössl er þrítugur markvörður frá Danmörku en Huddersfield féll úr ensku úrvalsdeildinni í ár.

Lössl verður varamaður fyrir Jordan Pickford sem er besti markvörður Englands í dag.

Lössl gerir þriggja ára samning við Everton en Gylfi Þór Sigurðsson, er stjarna liðsins.

Lössl hefur leikið á Englandi frá 2017 þegar hann gekk í raðir Huddersfield, hann er 195 cm á hæð.

🔵 | @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!

— Everton (@Everton) May 24, 2019