Bayern staðfestir viðræður við Leroy Sane

FC Bayern kveðst vera í viðræðum við Leroy Sane um að ganga í raðir félagsins, hann vill ekki framlengja hjá Manchester City.

Sane var talsvert á bekknum hjá Manchester City í vetur og skoðar aðra kosti.

Bayern vantar kantmann en bæði Arjen Robben og Franck Ribery eru að yfirgefa félagið, þeir hafa þjónað vel.

Sane er frá Þýskalandi, stjörnur Þýskalands vilja oftar en ekki spila fyrir Bayern.



,,Við erum að ræða við leikmanninn,“ sagði Uli Hoeness forseti Bayern.

Bayern Munich president Uli Hoeneß: "We are dealing with this player."

The race to sign Leroy Sané is on. pic.twitter.com/MgZbGhDhWS

