Newcastle býst við tilboði frá United fyrir helgi

Newcastle United býst við því að Manchester United muni gera tilboð í Sean Longstaff, miðjumann félagsins.

Enskir miðlar hafa á síðustu vikum fjallað um áhuga United á Longstaff.

Hann er 21 árs gamall enskur miðjumaður en Ole Gunnar Solskjær virðist horfa mest í unga breska leikmenn.

Félagið er að kaupa Daniel James frá Swansea og Longstaff er nú næsti maður á blaði.

Longstaff vakti mikla athygli í vetur fyrir vaska framgöngu með Newcastle þegar hann fékk tækifæri hjá félaginu.

Newcastle are braced for Manchester United's opening offer for Sean Longstaff. Expected before the weekend. Link to follow. #nufc #mufc

