Ákvörðun Brighton vekur athygli: Hughton rekinn

Brighton er búið að reka Chris Hughton úr starfi, þrátt fyrir að honum hafi tekist að bjarga liðinu frá falli.

Hughton tók við Brighton árið 2014 og kom liðinu á endanum upp í úrvalsdeildina.

Þessi ákvörðun vekur athygli, enda telst það bara ágætis afrek að halda Brighton í deild þeirra bestu.

Þá vekur það enn meiri furðu vegna þess að Hughton kom liðinu í undanúrslit enska bikarsins.

Hughton hafði áður þjálfað Norwich, Birmingham og Newcastle.

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.

Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) May 13, 2019