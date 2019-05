Ótrúlegur munur á Manchester-liðunum: Voru nær þegar þeir féllu

Það hefur ekkert gengið hjá liði Manchester United undanfarið en spilamennskan þar hefur ekki verið upp á marga fiska.

United spilaði sinn síðasta deildarleik í dag og fékk Cardiff í heimsókn. Sá leikur tapaðist mjög óvænt, 2-0.

United endar tímabilið í sjötta sæti deildarinnar og heilum 32 stigum á eftir meisturum Manchester City.

United var aldrei í titilbaráttu á leiktíðinni en var um tíma að berjast um Meistaradeildarsæti.

United var nær toppsætinu tímabilið 1973-74 en það ár féll liðið niður um deild og var 30 stigum á eftir þáverandi meisturum.

32 – Manchester United have finished 32 points behind the champions this season – more than they finished behind the top-flight winners when they were relegated in 1973-74 (30 points). Chasm. pic.twitter.com/bTozZLw6X3

— OptaJoe (@OptaJoe) 12 May 2019