Markakóngarnir þrír á Englandi

Það eru þrír leikmenn sem vinna gullskóinn á Englandi á þessu tímabili en lokaumferðin fór fram í dag.

Kapphlaupið var á milli Sergio Aguero, Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang og Mohamed Salah.

Salah var fyrir umferð dagsins efstur með 22 mörk en hinir þrír höfðu allir skorað 20.

Egyptinn komst ekki á blað í 2-0 sigri á Wolves en Mane skoraði tvö mörk og Aubameyang gerði þá tvö fyrir Arsenal gegn Burnley.

Þeir enda því allir með 22 mörk en Aguero endar með 21 mark eftir að hafa skorað eitt mark gegn Brighton.

⚽️ Aubameyang

⚽️ Mane

⚽️ Salah

It is a three-way tie for the Premier League Golden Boot

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 May 2019